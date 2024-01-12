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26 вертолетов и 12 самолетов за сутки – где и когда ВСУ могли нанести врагу колоссальные потери, о которых заявил Зеленский

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Атака аэродрома Новость обновлена 12 января 2024, 16:25
Атака аэродрома. Фото telegraf.com.ua

На роль мест в которых были нанесены такие потери претендуют сразу 3 города

Громкое заявление президента Владимира Зеленского в Риге 11 января вызвало вопросы, которые остались без ответов. Глава украинского государства поблагодарил западных партнеров, с помощью дальнобойного оружия которых за сутки были уничтожены 26 вертолетов и 12 самолетов врага за один раз, но не уточнил где и когда это случилось.

"Телеграф" попытался разобраться, когда могли произойти столь успешные масштабные атаки. Ведь, судя по упоминанию дальнобойного оружия, эти атаки явно случились на аэродромах в тылу российских оккупантов.

Как пояснил изданию спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, он не может комментировать слова президента, для чего у главы государства есть своя пресс-служба.

"Вероятно, речь идет о тех целях, которые были уничтожены – не сбиты, а именно уничтожены на аэродромах. Скорее всего это было уже давно. Вероятно, это Саки и Бердянск", – высказал предположение собеседник "Телеграфа".

Удар по аэродрому Саки летом 2022 года

Таким образом, говоря о поражении 26 вертолетов, Владимир Зеленский, вероятнее всего, имел в виду успешные удары ВСУ 17 октября по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Тогда, по данным группы Oryx, мониторящей потери оккупантов на основе данных в открытом доступе и спутниковых снимков, потери ВВС РФ составили 11 вертолетов уничтоженными и 15 поврежденными. Тогда для нанесения этого удара использовались американские ракеты ATAMCS с дальностью 165-300 км, что полностью соответствует заявлению главы государства как по числу вертолетов, так и роли западных союзников.

ВСУ атаковали аэродром Бердянска 17 октября 2023 года
Аэродром Бердянска после удара

В то же время, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, за 17 октября противник потерял 6 вертолетов.

По данным Генштаба в день ударов по Бердянску и Луганску враг потерял 6 вертолетоа
Официальные данные Генштаба за 17 октября

Куда меньше ясности с уничтоженными за раз 12 самолетами оккупантов – в последнее время ВСУ нанесли ряд ударов по российским аэродромам, на которых находилась бомбардировочная авиация противника.

На эту роль могут подходить более старые атаки:

  • в Морозовске Ростовской области 17 декабря, на котором базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиаполк, но, по другой версии, его атаковали БПЛА;
  • военный аэродром в Новофедоровке под Саками в оккупированном Крыму, атакованный в ночь на 6 января.
О потерях самолетов ВВС РФ точных данных нет
Аэродром Новофедоровка под Саками после удара ВСУ

Впрочем, о потерях в Новофедоровка официально никаких заявлений не было, но в то же время по данным СБУ, на аэродроме в среднем находятся до 12 самолетов, обычно Су-24 и Су-30.

Где находится аэродром Новофедоровка на карте
Аэродром под Саками на Карте

Тем временем российские оккупанты начали обстрел Украины ракетами производства КНДР, что уже вызвало санкции со стороны США против трех организаций из РФ и одного физического лица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет из Северной Кореи.

Теги:
#Крым #ПВО #Самолеты #Аэродром #Владимир Зеленский