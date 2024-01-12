26 вертолетов и 12 самолетов за сутки – где и когда ВСУ могли нанести врагу колоссальные потери, о которых заявил Зеленский

На роль мест в которых были нанесены такие потери претендуют сразу 3 города

Громкое заявление президента Владимира Зеленского в Риге 11 января вызвало вопросы, которые остались без ответов. Глава украинского государства поблагодарил западных партнеров, с помощью дальнобойного оружия которых за сутки были уничтожены 26 вертолетов и 12 самолетов врага за один раз, но не уточнил где и когда это случилось.

"Телеграф" попытался разобраться, когда могли произойти столь успешные масштабные атаки. Ведь, судя по упоминанию дальнобойного оружия, эти атаки явно случились на аэродромах в тылу российских оккупантов.

Как пояснил изданию спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, он не может комментировать слова президента, для чего у главы государства есть своя пресс-служба.

"Вероятно, речь идет о тех целях, которые были уничтожены – не сбиты, а именно уничтожены на аэродромах. Скорее всего это было уже давно. Вероятно, это Саки и Бердянск", – высказал предположение собеседник "Телеграфа".

Удар по аэродрому Саки летом 2022 года

Таким образом, говоря о поражении 26 вертолетов, Владимир Зеленский, вероятнее всего, имел в виду успешные удары ВСУ 17 октября по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Тогда, по данным группы Oryx, мониторящей потери оккупантов на основе данных в открытом доступе и спутниковых снимков, потери ВВС РФ составили 11 вертолетов уничтоженными и 15 поврежденными. Тогда для нанесения этого удара использовались американские ракеты ATAMCS с дальностью 165-300 км, что полностью соответствует заявлению главы государства как по числу вертолетов, так и роли западных союзников.

Аэродром Бердянска после удара

В то же время, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, за 17 октября противник потерял 6 вертолетов.

Официальные данные Генштаба за 17 октября

Куда меньше ясности с уничтоженными за раз 12 самолетами оккупантов – в последнее время ВСУ нанесли ряд ударов по российским аэродромам, на которых находилась бомбардировочная авиация противника.

На эту роль могут подходить более старые атаки:

в Морозовске Ростовской области 17 декабря, на котором базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиаполк, но, по другой версии, его атаковали БПЛА;

военный аэродром в Новофедоровке под Саками в оккупированном Крыму, атакованный в ночь на 6 января.

Аэродром Новофедоровка под Саками после удара ВСУ

Впрочем, о потерях в Новофедоровка официально никаких заявлений не было, но в то же время по данным СБУ, на аэродроме в среднем находятся до 12 самолетов, обычно Су-24 и Су-30.

Аэродром под Саками на Карте

Тем временем российские оккупанты начали обстрел Украины ракетами производства КНДР, что уже вызвало санкции со стороны США против трех организаций из РФ и одного физического лица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет из Северной Кореи.