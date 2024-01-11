Десятки самолетов и вертолетов РФ: Зеленский назвал рекордный "улов" сил ПВО за сутки (видео)

Вероятно, президент говорил о результатах недавних атак ВСУ по базам россиян на временно оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался об успешных применениях дальнобойных снарядов от западных партнеров. По словам главы государства, союзники помогли Украине за сутки уничтожить 26 вражеских вертолетов.

Об этом он рассказал сегодня, 11 января, на пресс-конференции с балтийскими медиа в Риге. Зеленский отметил, что у ВСУ высокие показатели работы тогда, когда есть чем уничтожать врага.

Когда именно ВСУ смогли сократить количество авиации врага президент уточнять не стал.

"Мы ими [дальнобойным оружием от партнеров] уничтожили 26 вертолетов в сутки. 12 самолетов, которые поднимались и били ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", – сказал Владимир Зеленский.

Вероятно, такое количество вражеской авиации было уничтожено относительно недавно. А именно в середине октября 2023 года, когда ВСУ ударили по аэродромам россиян во временно оккупированных Луганске и Бердянске ракетами ATACMS. Тогда действительно были поражены 26 вертолетов, но уничтожены из них лишь 11, а остальные повреждены.

Что касается уничтожения 12 самолетов РФ за раз, то, скорее всего, речь идет об ударе по аэродрому в Саках на крымском полуострове. Чем именно были нанесены удары украинская сторона до сих пор не раскрыла. Но на спутниковых снимках отчетливо видны последствия ударов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский озвучил планы Украины на 2024 год на фронте. По его словам, важно не дать России заморозить войну.