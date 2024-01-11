Десятки літаків та вертольотів РФ: Зеленський назвав рекордний "улов" сил ППО за добу (відео)

Ймовірно, президент говорив про результати недавніх атак ЗСУ по базах росіян на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський прозвітував про успішні застосування далекобійних снарядів від західних партнерів. За словами глави держави, союзники допомогли Україні за добу знищити 26 ворожих вертольотів.

Про це він розповів сьогодні, 11 січня, на пресконференції з балтійськими медіа у Ризі. Зеленський зазначив, що у ЗСУ високі показники роботи тоді, коли є чим знищувати ворога.

Коли саме ЗСУ змогли скоротити кількість авіації ворога, президент уточнювати не став.

"Ми нею [далекобійною зброєю від партнерів] знищили 26 вертольотів на добу. 12 літаків, які підіймалися та били ракетами, проти яких ці системи й працювали. Ми 12 знищили за раз. Просто було чим", – сказав Володимир Зеленський.

Ймовірно, така кількість ворожої авіації була знищена нещодавно. А саме в середині жовтня 2023 року, коли ЗСУ вдарили по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську ракетами ATACMS. Тоді справді було вражено 26 вертольотів, але знищено з них лише 11, а решту пошкоджено.

Щодо знищення 12 літаків РФ за раз, то, швидше за все, йдеться про удар по летовищу в Саках на кримському півострові. Чим саме було завдано ударів українська сторона досі не розкрила. Але на супутникових знімках чітко видно наслідки ударів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський озвучив плани України на 2024 рік на фронті. За його словами, важливо не дати Росії заморозити війну.