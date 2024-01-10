Удар по російському аеродрому в Криму: наслідки показали на супутникових знімках
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Удар по російській базі в Криму видно на знімках
У тимчасово окупованому Криму 4 січня, на аеродромі Саки у Новофедорівці зафіксовано знищення російської бази. Ця ділянка знаходиться за 120 кілометрів від лінії фронту.
Відповідні зображення опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік в соцсережі Х.
"Збитки від недавніх українських ударів по російській базі в Криму видно на нових супутникових знімках ", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив знищення російської бази.
"Аеродром Саки! "Все цели сбиты!". На жаль, наші Повітряні Сили залишилися без одного пункту управління в Криму! Вкотре дякую нашим льотчикам за чудову роботу!", — написав Олещук.
Що цікаво, цей аеродром не вперше потрапляє під удар. У серпні 2022 року ЗСУ змогли знищити від 7 до 11 літаків. Він розташований на заході Криму та окупанти досі базують на ньому бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.
Раніше "Телеграф" писав, що після знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у бухті Севастополя, росіяни перекинули туди нове бойове судно.