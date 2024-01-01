Розібрало на шматки: Бійці ССО знищили дорогу техніку росіян, чим били (відео)

Українські військові продовжують відправляти російський брухт на смітник

У Донецькій області, воїни Сили спеціальних операцій ЗСУ, виявили та навели вогонь HIMARS на ворожий ЗРК "Бук-М2". Він призначений, зокрема, для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.

Російський комплекс розлетівся на шматки. Відео опублікували спецпризначенці на своєму каналі.

Зазначається, що оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували ворожий ЗРК "Бук-М2" та станцію виявлення та ведення цілей 9С36, що входить до складу комплексу.

Оператори ССО навели на ворожий комплекс та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Техніку російських окупантів "розібрало" на шматки.

"Бук-М2" здатний збивати винищувачі в радіусі до 50 км і крилаті ракети на дальності до 26 км. Швидкість цілі має становити не більше 1,1 км/год назустріч і 300-400 м/с навздогін. Час реакції – 4 мс. На розгортання системи потрібно близько 5 хвилин

Окрім цього, за даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

Раніше "Телеграф" писав, що українські спеціалісти створили дешевий детектор дронів для ЗСУ. Першу партію детекторів вже передали на фронт.