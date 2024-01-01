Разобрало на куски: Бойцы ССО уничтожили дорогую технику россиян, чем били (видео)

Украинские военные продолжают отправлять российский хлам на свалку

В Донецкой области воины Силы специальных операций ВСУ обнаружили и навели огонь HIMARS на вражеский ЗРК "Бук-М2". Он предназначен, в частности, для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.

Российский комплекс разлетелся в куски. Видео опубликовали спецназовцы на своем канале.

Отмечается, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении зафиксировали вражеский ЗРК "Бук-М2" и станцию обнаружения и ведения целей 9С36, входящую в состав комплекса.

Операторы ССО навели вражеский комплекс и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. Технику российских оккупантов "разобрало" на куски.

Бук-М2 способен сбивать истребители в радиусе до 50 км и крылатые ракеты на дальности до 26 км. Скорость цели должна составлять не более 1,1 км/ч навстречу и 300-400 м/с вдогонку. Время реакции – 4 мс. На развертывание системы уходит около 5 минут.

Кроме этого, по данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 1 января, составили 780 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 360 010 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские специалисты создали дешевый детектор дронов для ВСУ. Первую партию детекторов уже передали на фронт.