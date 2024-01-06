"Нехай понервують": у ЗСУ підтвердили удар по аеродрому в Криму та показали наслідки (фото)

Удару по півострову було завдано за допомогою авіації

Внаслідок нічної атаки по Криму постраждав аеродром Саки, який розташований неподалік селища Новофедорівка у західній частині півострова. Там був пункт управління росіян.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. На підтвердження своїх слів він опублікував знімок зруйнованого аеродрому.

"Аеродром Саки! "Все цели сбиты!". На жаль, наші Повітряні Сили залишилися без одного пункту управління в Криму! Вкотре дякую нашим льотчикам за чудову роботу!", — написав Олещук.

До речі, цей аеродром не вперше потрапляє під удар. У серпні 2022 року ЗСУ змогли знищити від 7 до 11 літаків Су-24 і Су-30СМ, що пізніше підтвердили в Україні. Цей аеродром розташований на заході Криму та окупанти досі базують на ньому бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Аеродром після удару у серпні 2022 року

За даними українських партизанів, під час удару постраждав не лише аеродром, а й пошкоджено інші важливі об’єкти окупантів. Зокрема, станція радіолокації під Севастополем і пункт управління із захищеним каналом зв’язку з Кремлем, який займався координацією протиповітряної оборони півострова.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що ця інформація ще потребує уточнення, але не виключила поразки важливих цілей.

"Але мета була саме така: позбавити південного напряму, зокрема управління. А зв’язок — це нерви військової операції, тож нехай нервують", — заявила Гуменюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що вибухи у тимчасово окупованому Криму пролунали після опівночі 6 січня в районі Севастополя та Євпаторії. З’явилася інформація, що міг бути атакований аеродром Саки, на якому розміщено 43-й винищувальний авіаполк російських терористів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час минулої атаки на Крим міг бути убитий голова російського Генштабу Валерій Герасимов. У ГУР прокоментували цю інформацію.