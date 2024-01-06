"Пускай понервничают": в ВСУ подтвердили удар по аэродрому в Крыму и показали последствия (фото)

Удар по полуострову был нанесен при помощи авиации

В результате ночной атаки по Крыму пострадал аэродром Саки, который находится неподалеку от поселка Новофедоровка в западной части полуострова. Там располагался пункт управления россиян.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. В подтверждение своих слов он опубликовал снимок разрушенного аэродрома.

"Аэродром Саки! "Все цели сбиты!". К сожалению, наши Воздушные Силы остались без одного пункта управления в Крыму! В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу!", — написал Олещук.

К слову, этот аэродром не первый раз попадает под удар. В августе 2022 ВСУ смогли уничтожить от 7 до 11 самолётов Су-24 и Су-30СМ, что позже подтвердили в Украине. Этот аэродром расположен на западе Крыма и оккупанты до сих пор базируют на нем бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Аэродром после удара в августе 2022 года

По данным украинских партизан, во время удара пострадал не только аэродром, но и были повреждены другие важные объекты оккупантов. В частности, радиолокационная станция под Севастополем и пункт управления с защищенным каналом связи с Кремлем, который занимался координацией противовоздушной обороны полуострова.

Руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что эта информация еще требует уточнения, но не исключила поражения важных целей.

"Но цель была именно такова: лишить южного направления, в частности управления. А связь — это нервы военной операции, поэтому пусть нервничают", — заявила Гуменюк в эфире телемарафона.

Напомним, что взрывы во временно оккупированном Крыму прогремели после полуночи 6 января в районе Севастополя и Евпатории. Появилась информация, что мог быть атакован аэродром Саки, на котором размещен 43-й истребительный авиаполк российских террористов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время прошлой атаки на Крым мог быть убит глава российского Генштаба Валерий Герасиомв. В ГУР прокомментировали эту информацию.