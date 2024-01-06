Дуже важливий об'єкт: що могли вразити ЗСУ в окупованому Криму

Ціль, яку могли знищити українські сили, мала велике значення для окупантів

Під час удару Збройних сил України по тимчасово окупованому Криму 4 січня українські військові, за даними партизанів, змогли вразити не тільки радіолокаційну станцію під Євпаторією. У тому ж місці знаходився та був знищений пункт управління з захищеним каналом зв’язку з Кремлем, який займався координацією протиповітряної оборони півострова.

Про це повідомив Центр національного спротиву із посиланням на інформацію від партизанів. Дорозвідку враженого об'єкта провели партизани з руху "АТЕШ".

Агенти після дорозвідки доповіли, що ураження завдано РЛС російських терористів. Але окрім неї постраждав ще один об'єкт – той самій секретний пункт управління. Цей ПУ окрім забезпечення зв'язку також координував роботу російської ППО на всьому півострові, тому його знищення – це сильний удар по боєздатності терористів.

Раніше "Телеграф" писав, що під час атаки на тимчасово окупований Крим 4 січня було пошкоджено військову частину ППО неподалік Євпаторії. Стверджується, що удар на півострові нібито коригував літак НАТО.

У мережі з’явилася інформація нібито начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов загинув внаслідок ударів по військових об’єктах у Криму. Ніби він перебував у командному пункті, який був атакований 4 січня.