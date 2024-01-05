Герасимова ліквідовали у Криму? Буданов виступив із коментарем
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Чутки про загибель російського воєначальника швидко поширились в інтернеті
У мережі з’явилася інформація нібито начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов загинув внаслідок ударів по військових об’єктах у Криму. Нібито він перебував у командному пункті, який був атакований 4 січня.
Головне управління розвідки (ГУР) неспроможне підтвердити ці дані. Глава ГУР Кирило Буданов розповів про це в ефірі телемарафону.
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