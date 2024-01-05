Герасимов ликвидирован в Крыму? Буданов выступил с комментарием

Слухи о гибели российского военачальника быстро распространились в интернете

В сети появилась информация будто бы начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов погиб в результате ударов по военным объектам в Крыму. Якобы он находился в командном пункте, который был атакован 4 января.

Главное управление разведки (ГУР) не может подтвердить эти данные. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал об этом в эфире телемарафона.

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