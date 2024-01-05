Битва за Крым и Черное море: что стоит за заявлениями Зеленского

Выход на админграницу Крыма даст возможность взять полуостров под полный огневой контроль

Президент Владимир Зеленский в новом интервью The Economist, которое вышло в начале 2024-го, заявил, что в этом году основные боевые действия будут разворачиваться вокруг Крыма и Черного моря. Эксперты прокомментировали "Телеграфу" эти заявления и перспективы сражений на указанных направлениях.

Зеленский прав и не прав

Глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко признался, что это интервью президента вызвало у него противоречивые чувства.

"Зеленский правильно говорит, что в прошлом информация, которая озвучивалась им и чиновниками Офиса президента, помогла россиянам подготовиться к нашему наступлению. Потому есть обтекаемость в ответах, – поясняет эксперт. – Но четко указано, что мы сосредоточим усилия на Крыме и Черном море. И что нам нужны немецкие дальнобойные ракеты TAURUS.

Нельзя исключать, что это попытка дезинформирования противника. Понятно, что без освобождения Крыма не может быть освобождения Украины. Полуостров – это тыловая база противника, а также одна из основных площадок для ударов по Украине ракетами и беспилотниками. С другой стороны – а как же деоккупация южных и восточных территорий континентальной Украины, по которым, собственно, проходит сейчас линия фронта?"

Смущает Павла Жовниренко и акцентирование Зеленским, что нам необходимы немецкие ракеты для уничтожения Крымского моста.

"Если это дезинформация, то не совсем удачная, – считает эксперт. – TAURUS нам действительно нужны. Прежде всего – для поражения очень мощно защищенных, возможно, находящихся под землей объектов. Но при той осторожности, какую Запад проявляет при поставках нам вооружений, мы фактически сами сказали немцам, что, если они нам поставят ракеты, мы ударим по Крымскому мосту. Это может отрицательно сказаться на поставках именно этих ракет, получить которые мы пытаемся уже давно".

Павел Жовниренко полагает, что Крымский мост можно оставить как канал для отступления (когда придет время) российских войск и коллаборантов. Чтобы у них была возможность сбежать, а не обороняться из-за безысходности.

Он также отмечает, что способы отвоевания Крыма, равно как определение потенциально эффективных направлений для сосредоточения военных усилий Украины – дело военного командования.

"А политики, – уверен эксперт, – должны уходить в сторону, чтоб эти операции были успешными. Ими должны заниматься профессионалы, которые понимают, ЧТО такое война и КАК ее выиграть".

Анонс неизбежного

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович предполагает, что своим заявлением президент анонсировал вторую серию битвы за юг.

"Она может быть связана с попыткой перекрыть так называемый сухопутный коридор в оккупированный Крым – с выходом к административным границам АР Крым. Это необходимо, как минимум, для того, чтобы взять полуостров под полный огневой контроль", – поясняет эксперт.

По его словам, еще одним этапом станет закрепление господства на Черном море и окончательное вытеснение ЧФ РФ из Крыма, без чего невозможна дальнейшая деоккупация полуострова.

"Успех этой операции может создать сильные переговорные позиции, с учетом вероятной смены власти в США", – отмечает Денис Попович.

Военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк подчеркивает, что битва в Черном море уже демонстрирует наш потенциал, который стал для врага очень неприятной неожиданностью.

"Согласитесь, как грозно и масштабно воспринимали в мире ЧФ РФ еще до 24 февраля 2022 года. А как сейчас? Конечно, у него есть еще потенциал, но потери в течение почти двух лет – колоссальные. От крейсера "Москва" в апреле 2022-го до БДК "Новочеркасск" 26 декабря 2023-го", – напоминает эксперт.

А между ними, акцентирует он, были поражены такие "жирные цели", как большие десантные корабли "Оленегорский горняк" и "Минск", а еще ранее БДК "Саратов".

Что касается деоккупации полуострова, то, по мнению Александра Антонюка, президент озвучил не просто красивые слова или прогнозы, а – четкие военные задачи, которые переломят полностью ход войны в пользу Украины.

"Над выполнением этой задачи работают бойцы Сил обороны Украины и спецслужбы. В том числе и Главное управление разведки Минобороны", – поясняет эксперт.

Наглядный пример, отмечает он, когда в августе 2023-го спецподразделения ГУР МО произвели высадку в районе мыса Тарханкут.

"На россиян это произвело неизгладимое впечатление. Публично они демонстрировали уверенность, а тем временем отдавали личному составу хаотические приказы зарываться глубже… Конечно, оккупанты боятся потерять Крым. И не безосновательно, – считает Александр Антонюк. – Что-то у нас получается быстрее. Где-то нужно больше времени. Впрочем, глобально операция по разрыву сухопутных связей между РФ и Крымом не прекращалась.

Относительно комментария Владимира Зеленского изданию The Economist важно понимать еще такой момент, на который недавно обратил внимание один из представителей ГУР МО. А именно, что информация от официальных лиц, от военно-политического руководства – также инструмент влияния. И делается это тогда, когда нужно получение соответствующего результата".