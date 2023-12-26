Россия лишилась пятой части Черноморского флота: в Британии восхитились действиями ВСУ

В Британии отметили, что союзники продолжат помогать Украине уничтожить как можно больше российского флота

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал уничтожение БДК "Новочеркасск" в оккупированном Крыму. Он не согласен с мнением о том, что война в Украине зашла в тупик.

Свое мнение он выразил на официальной странице в Twitter. По словам министра, за последние четыре месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ.

Грант Шеппс считает, что уничтожение очередного путинского корабля говорит о том, что утверждение некоторых аналитиков о том, что война в Украине зашла в тупик, является ошибочным. Более того, из-за успешных атак ВСУ превосходство россиян в акватории Черного моря под большим вопросом.

"Доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", — сказал глава Минобороны Великобритании.

Напомним, что большой десантный корабль "Новочеркасск" был атакован в ночь на 26 декабря, местные паблики стали постить фото и видео горящего корабля в порту Феодосии. Известно, что российский БДК использовали для перевозки грузов весом 650 т и десанта. Кроме того, характеристики "Новочеркасска" говорят о том, что судно могли использовать перевозки в Крым БПЛА типа Shahed и других боеприпасов.