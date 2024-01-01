Не на востоке: Зеленский рассказал, где будут разворачиваться основные бои в 2024 году

Освобождение Крыма стало бы мощным ударом по российской пропаганде

В 2024 году основные боевые действия в Украине будут разворачиваться за Крым и Черное море, поскольку это позволит существенно снизить количество атак из этого региона и тем самым обеспечить защиту другим городам.

Как рассказал в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский, изоляция полуострова и ослабление российского военного потенциала в этом районе имеет чрезвычайную важность для нашей страны.

Издание отмечает, что глава государства не стал вдаваться в детали по поводу планов Украины на 2024 год, поскольку утечка информации в прошлом году позволила россиянам вовремя подготовить оборону против контрнаступления. Вместе с тем, он намекнул, что успешная операция с Крымом могла бы стать хорошим примером для мира, а также серьезно ударить по морали в самой России.

Зеленский отметил, что Крым стал одним из центральных столбов российской пропаганды, а потому его возвращение Украиной показало бы многим россиянам, что "тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций Путина".

Вместе с тем он добавил, что скорость любого успеха будет зависеть от того, насколько решительными будут союзники в вопросах поставок вооружения. В частности Зеленский напомнил, что передача Германией ракет "Taurus" позволила бы раз и навсегда покончить с мостом через Керченский пролив и тем самым перерезать военное снабжение полуострова.

Что касается наземных операций, то украинский президент говорит, что там приоритетом станет защита важных городов на востоке и юге страны, а также обеспечение безопасности критической инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, в своем новогоднем обращении Зеленский намекнул на то, что в 2024 году россиянам стоит ждать на своей территории много "подарков" от отечественного военпрома.