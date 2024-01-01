Не на сході: Зеленський розповів, де розгортатимуться основні бої у 2024 році

Звільнення Криму стало б потужним ударом по російській пропаганді

У 2024 році основні бойові дії в Україні розгортатимуться за Крим та Чорне море, оскільки це дозволить суттєво знизити кількість атак із цього регіону і тим самим забезпечити захист іншим містам.

Як розповів в інтерв’ю The Economist президент України Володимир Зеленський, ізоляція півострова та ослаблення російського військового потенціалу у цьому районі має надзвичайну важливість для нашої країни.

Видання зазначає, що глава держави не став вдаватися до деталей щодо планів України на 2024 рік, оскільки витік інформації минулого року дозволив росіянам вчасно підготувати оборону проти контрнаступу. Водночас він натякнув, що успішна операція з Кримом могла б стати гарним прикладом для миру, а також серйозно вдарити по моралі у самій Росії.

Зеленський зазначив, що Крим став одним із центральних стовпів російської пропаганди, а тому його повернення Україною показало б багатьом росіянам, що "тисячі російських офіцерів загинули лише через амбіції Путіна".

Водночас він додав, що швидкість будь-якого успіху залежатиме від того, наскільки рішучими будуть союзники з питань постачання озброєння. Зокрема Зеленський нагадав, що передача Німеччиною ракет "Taurus" дозволила б раз і назавжди покінчити з мостом через Керченську протоку і тим самим перерізати військове постачання на півострів.

Щодо наземних операцій, то український президент каже, що там пріоритетом стане захист важливих міст на сході та півдні країни, а також забезпечення безпеки критичної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, у своєму новорічному зверненні Зеленський натякнув на те, що у 2024 році росіянам варто чекати на своїй території багато "подарунків" від вітчизняного військпрому.