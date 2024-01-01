"Росія спробує підняти ставки": Клімкін відповів, чи закінчиться війна у 2024 році

Закінченням війни є не лише припинення бойових дій, а й усунення загрози з боку РФ на перспективу

Колишній голова Міністерства закордонних справ Павло Клімкін сказав, що не може точно назвати дату закінчення війни в Україні, бо на це впливає багато факторів. Він вважає, що необхідно робити те, що потрібно на конкретному етапі, а не займатись прогнозуванням.

Про це Павло Клімкін розповів в інтерв’ю OBOZ.UA. Дипломат звернув увагу ― в України та її західних партнерів відрізняються бачення про те, що можна вважати закінченням війни.

Коли закінчиться війна в Україні

"У нас з вами одне бачення, на Заході різні бачення, і вони фундаментально відрізняються від нашого. Там навіть немає однакового бачення. Ми розуміємо під закінченням війни звільнення територій і усунення загрози з боку Росії на перспективу. Чи зможемо ми досягти цього наступного року, вам ніхто не скаже, оскільки це насправді про прогнози. Але ми займаємося не прогнозами, ми налаштовуємося на те, щоб бути готовими до будь-яких викликів" ― сказав Клімкін.

Колишній голова МЗС вважає, що Росія може підіймати ставки, особливо перед президентськими виборами. Це можуть бути якісь нові атаки чи збільшення обстрілів. Проте ситуація не буде розвиватись лінійно, впевнений Клімкін. Через це немає сенсу робити якісь прогнози.

"Зокрема, я не виключаю, що Росія спробує підняти ставки перед "виборами Путіна", а також підняти ставки військовим, гібридним шляхом. Тому можуть збільшитися обстріли, можуть бути спроби нових атак і ще якісь спроби. Очевидно, що ситуація не буде розвиватися лінійно. Тому займатися прогнозами щодо того, в який момент часу війна закінчиться, я б не став. Я б просто говорив про те, що нам потрібно, щоб бути більш успішними на цьому етапі війни. І я вважаю, що нам потрібна нова спільна стратегія із Заходом", ― сказав Клімкін.

Довідково: Павло Клімкін був міністром закордонних справ України з 2014 по 2019 рік. Він зміг утриматись на своїй посаді у двох урядах Арсенія Яценюка та залишився на міністерському креслі, коли прем'єром став Володимир Гройсман. Деякі журналісти називали його "обличчям європейської інтеграції України", бо саме Клімкін очолив делегацію нашої країни на переговорах про підписання історичної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2014 році.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден назвав допомогу Україні одним з найважливіших досягнень Штатів у 2023 році.