Росіяни знищили музей Шухевича та вдарили по альма-матер Бандери (фото та відео)

Близько 600 одиниць експонатів з початку повномасштабної війни перенесли до іншого місця

У новорічну ніч, у день народження одного з найвидатніших лідерів українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери, росіяни атакували два історичні об’єкти у Львівській області. Під удар потрапили університет у Дублянах, де 100 років тому навчався Бандера та музей Романа Шухевича на Білогорщі, будівлю знищено.

Як повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький, Львівщина була атакована чотирма безпілотниками. Всі вони були знищені в небі, але під час падіння уламків постраждали історичні пам’ятки.

"Унаслідок влучання уламків БпЛА виникла пожежа у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові. Травмованих та загиблих немає. Будівля зруйнована повністю. Втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці. Збитки – 2 мільйони 258 тисяч гривень. Це лише вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще підраховують", — розповів деталі чиновник.

Також він повідомив про стан будівлі факультету землеустрою та туризму Львівського національного університету Природокористування у Дублянах, де навчався Бандера. У ньому зруйновано дах на площі 600 кв.м та перекриття на площі 120 кв.м, знищено 5 вікон.

Як повідомляв "Телеграф", під час нічної атаки дронами-камікадзе в Одеську область було ліквідовано всі ворожі цілі — 12 БПЛА. Проте уламки знищених "Шахедів" падали на цивільні об’єкти та будинки, є загиблий, серед поранених — дитина.