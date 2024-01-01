У Києві — день жалоби: кількість жертв удару по столиці знову зросла

У столиці 1 січня оголошено день жалоби за загиблими від ворожого ракетного удару

Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву в ніч на п’ятницю 29 грудня, рятувальники виявили ще чьотири тіла загиблих, їх витягли з-під завалів. Загальна кількість загиблих у столиці вже — 27.

Такі данні повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Оновлена інформація з’явилась на офіційному Telegram-каналі.

Регіональна влада повідомила також, що станом на 1 січня 2024 року, жертвами останнього ракетного удару по столиці стали 30 осіб.

За словами мера Київа Віталія Кличка, ворожа атака, скоєна 29 грудня, стала найбільшою за кількістю жертв серед цивільного населення столиці. Загиблих продовжують діставати з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція ще триває.

Нагадаємо, що у перший день нового року, 1 січня, у столиці оголошено день жалоби за загиблими від ворожого ракетного удару.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 29 грудня росіяни атакували Україну понад 100 ракет різного типу. Під ударом опинилася низка міст, зокрема Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл