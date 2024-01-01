В Киеве — день траура: количество жертв удара по столице снова выросло

В столице 1 января объявлен день траура по погибшим от вражеского ракетного удара

В результате ракетного удара российских войск по Киеву в ночь на пятницу 29 декабря, спасатели обнаружили еще четыре тела погибших, их извлекли из-под завалов. Общее количество погибших в столице уже 27.

Такие данные сообщили в Киевской городской военной администрации. Обновленная информация появилась на официальном Telegram-канале.

Региональные власти сообщили также, что по состоянию на 1 января 2024 года жертвами последнего ракетного удара по столице стали 30 человек.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, вражеская атака, совершенная 29 декабря, стала самой большой по количеству жертв среди гражданского населения столицы. Погибших продолжают извлекать из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Поисково-спасательная операция еще продолжается.

Напомним, что в первый день нового года, 1-го января, в столице объявлен день траура по погибшим от вражеского ракетного удара.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Под ударом оказался ряд городов, в том числе Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел