По всій Україні оголошено повітряну тривогу: існує ракетна небезпека

Всіх жителів країни призвали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги

В понеділок, 1 січня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Причиною став зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Про це повідомили в Повітряних Сил Збройних Сил України. Інформація опублікована в офіційному Telegram-каналі.

Варто зазначити, що цей літальний апарат є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Українців попередили, що також існує загроза застосування балістичного озброєння для східних областей.

Всіх жителів країни призвали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги!

Станом на 11:39 пусків не зафіксовано.

Для довідки: ракети "Кинжал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинжал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинжал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у новорічну ніч Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. З 90 ворожих "шахедів" захисники українського неба знищили 87.