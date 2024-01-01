Пошкоджені будинки, загинув підліток: подробиці атаки на Одесу у новорічну ніч (фото)

БпЛА влучили у декілька багатоповерхівок

У новорічну ніч російські окупанти вчергове атакували Україну. Зокрема, ворог за допомогою БпЛА типу "Shahed" вдарив по Одеській області.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, сили ППО знищили 28 "Шахедів". Проте, за його словами, на жаль, були й влучання.

Кіпер зазначив, що частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди.

Голова ОВА підкреслив, що внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Також трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.

В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня у Хмельницькій області внаслідок атаки ворожих БпЛА поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню.