Повреждены дома, погиб подросток: подробности атаки на Одессу в новогоднюю ночь (фото)

БпЛА попали в несколько многоэтажек

В новогоднюю ночь российские окупанты в очередной раз атаковали Украину. В частности, враг с помощью БПЛА типа "Shahed" ударил по Одесской области.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, силы ПВО уничтожили 28 "Шахедов". Однако, по его словам, к сожалению, были и попадания.

Кипер отметил, что часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в своих домах собирались семьями встретить Новый год. В результате падения сбитых БпЛА повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки.

Глава ОВА подчеркнул, что в результате атаки погиб 15-летний подросток. Также три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно.

В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Люди не пострадали. Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления оккупантов.

Напомним, в ночь на 1 января в Хмельницкой области в результате атаки вражеских БПЛА ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Ее госпитализировали в больницу.