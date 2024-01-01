"Не дорасследовал": в ГУР сообщили о важном результате обстрела Белгорода

Уничтоженный оккупант воевал против Украины

В российском Белгороде был уничтожен офицер Следственного комитета России. Это произошло во время удара 30 декабря 2023 года.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там отметили, что в результате удара по военным объектам РФ был ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин.

По данным ГУР, в ноябре 2023 года его отправили в Белгород работать в составе военного следственного отдела Следственного комитета РФ. До этого оккупант воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

В ведомстве также напомнили, что в российской оккупационной армии из-за потерь на войне против Украины констатировали острый дефицит младших офицеров. По данным ГУР, в РФ приказали ускорить обучение лейтенантов.

Напомним, в российском Министерстве обороны заявили, что взрывы в Белгороде были вызваны падением частей сбитых украинских ракет. Там также утверждают, что удар по городу якобы был нанесен двумя ракетами "Ольха" в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства.