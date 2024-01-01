"Не дорозслідував": у ГУР повідомили, про важливий результат обстрілу Бєлгорода

Знищений окупант воював проти України

У російському Бєлгороді було знищено офіцера Слідчого комітету Росії. Це сталося під час удару 30 грудня 2023 року.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там зазначили, що внаслідок удару по військових обʼєктах РФ було ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Міхаїла Конопіцина.

За даними ГУР, у листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі воєнного слідчого відділу Слідчого комітету РФ. До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

У відомстві також нагадали, що у російській окупаційній армії через втрати на війні проти України констатували гострий дефіцит молодших офіцерів. За даними ГУР, у РФ наказали прискорити вишкіл лейтенантів.

Нагадаємо, у російському Міністерстві оборони заявили, що вибухи у Бєлгороді були спричинені падінням частин збитих українських ракет. Там також стверджують, що удару по місту нібито було завдано двома ракетами "Вільха" у касетному спорядженні, а також реактивними снарядами РСЗВ "Vampire" чеського виробництва.