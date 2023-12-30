РФ скликала Радбез ООН через вибухи у Бєлгороді, але отримала жорстку відповідь Чехії

Росія традиційно звинувачує всіх

Після вибухів у Бєлгороді 30 грудня Росія запросила засідання ООН і поскаржилася на те, що в організації атаки нібито винні "консультанти зі США та Великої Британії". При цьому російське МЗС також наполягало на тому, щоб у зустрічі брала участь Чехія.

Втім, як написав у соцмережі X міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, брати участь у цьому засіданні представники його країни не будуть, мало того там відмовляються взагалі кудись приходити на вимогу Росії.

"Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ у Раді Безпеки, ми будемо раді прийти", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, росіяни заявили, що за обстрілами Білгорода нібито стоять ЗСУ, які застосували для цього реактивні системи залпового вогню і ракети з касетною бойовою частиною.

Також вони заявили, що з цією метою застосовувалися українські РСЗВ "Вільха" та чеські РМ-70 "Вампір". Тому в російському МЗС "наполягали" на тому, щоб чеські представники прийшли на засідання Ради безпеки.

Аналітики водночас зазначають, що дальність пострілу "Вампірів" становить близько 20 кілометрів, у той час як від кордону України до Білгорода не менше 35. До того ж на деяких відео було встановлено, що деякі снаряди летіли з південно-східного напрямку., тобто із російської території.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в російському Белграді ввечері 30 грудня, згідно з останніми даними, загинули 18 людей, а 111 отримали поранення.