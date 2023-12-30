Россия традиционно обвиняет всех

После взрывов в Белгороде 30 декабря Россия запросила заседание ООН и пожаловалась на то, что в организации атаки якобы виноваты "консультанты из США и Великобритании". При этом российский МИД также настаивал на том, чтобы во встрече участвовала Чехия.

Впрочем, как написал в соцсети X министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, участвовать в этом заседании представители его страны не будут, мало того там отказываются вообще куда-либо приходить по требованию России.

"Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск в Совете Безопасности, мы будем рады прийти", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, россияне заявили, что за обстрелами Белгорода якобы стоят ВСУ, которые применили для этих целей реактивные системы залпового огня и ракеты с кассетной боевой частью.

Также они заявили, что для этих целей применялись украинские РСЗО "Ольха" и чешские РМ-70 "Вампир". Поэтому в российском МИД "настаивали" на том, чтобы чешские представители пришли на заседание Совбеза.

Аналитики в то же время отмечают, что дальность стрельбы "Вампиров" составляет около 20 километров, в то время как от границы Украины до Белгорода не менее 35. К тому же, на некоторых видео было установлено, что некоторые снаряды летели с юго-восточного направления, то есть с российской территории.

Напомним, серия взрывов прозвучала в российском Белграде вечером 30 декабря, согласно последним данным погибли 18 человек, а 111 получили ранения.