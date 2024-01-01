Российские оккупанты пожаловались на обстрел Донецка: уничтожен российский "военкор"

Украина не заявляла, что причастна к обстрелу Донецка

Временно оккупированный Донецк вечером 31 декабря был обстрелян сразу же после новогоднего обращения российского диктатора Владимира Путина. Во время обстрела, который пришелся на гостиницу "Донбасс Палас", был уничтожен российский пропагандист, так называемый "военкор". Но кого именно убили – не сообщается.

Об обстреле сообщили российские пропагандистские СМИ. По их заявлениям, в целом по Донецку якобы было выпущено не менее 15 ракет из реактивных систем залпового огня.

Россияне также обнародовали ряд видео с места событий. А главарь террористической организации "ДНР", гауляйтер Денис Пушилин сначала заявил о семи раненых — но позже цифра выросла до 4 погибших и 13 раненых.

В Будённовском районе ударили по заправке Asi, в Ворошиловском произошел прилет у дома по улице 50-летия СССР. Обломки одной из ракет обнаружили на площади у памятника Ленину.

Российские террористы обвинили в обстреле Украину. Украина официально не подтверждала, что она причастна к нанесению удара по городу.

Напомним, что целью оккупантов в Харькове стала пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace. Они ударили по нему баллистической ракетой "Искандер". В результате варварского обстрела пострадали несколько десятков человек, в том числе и журналисты немецкого государственного канала ZDF. В момент обстрела они находились в этом отеле. Также среди пострадавших есть и журналист из Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Корреспондент "Телеграфа", кстати, побывал на месте происшествия и показал последствия вражеской атаки. На фото и видео видно, что в здании выбиты окна и разрушены целые этажи.