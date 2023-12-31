Ракетная атака на Харьков: стало известно, чем террористы ударили по Kharkiv Palace

В отеле было заселено только 34 номера

Во время массированного ракетного обстрела Харькова российскими террористами вечером 30 декабря по зданию отеля Kharkiv Palace и домам поблизости ударили не ракетами С-300, как считалось ранее. Нацисты нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М".

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление начальника полиции Харькова Владимира Тимошко. По его словам, это установили следователи после изучения остатков ракет.

Точное количество пострадавших Тимошко не назвал. Он сказал, что в гостинице было заселено 34 номера. Но какое количество гостей находилось в здании во время теракта россиян, пока не подсчитано.

Харькову также досталось от российских беспилотников ночью. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что идет ликвидация последствий еще одного теракта россиян на главной улице города, а пострадали исключительно гражданские объекты.

"В результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков, повреждения получили здания в центре города. Это не военные объекты, а кафе, жилые дома и офисы", – написал он, приложив к посту фото последствий.

Как ранее писал "Телеграф", вечером 30 декабря террористы ударили по Харькову ракетами с территории Белгородской области РФ. В результате теракта были ранены 16 человек, ракеты повредили ряд зданий в городе, включая жилые дома и гостиницу Kharkiv Palace.