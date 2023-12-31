Ракетна атака на Харків: стало відомо, чим терористи вдарили по Kharkiv Palace

В готелі було заселено тільки 34 номери

Під час масованого ракетного обстрілу Харкова російськими терористами ввечері 30 грудня по будівлі готелю Kharkiv Palace та будинкам поблизу вдарили не ракетами С-300, як вважалося раніше. Нацисти завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на заяву начальника поліції Харкова Володимира Тимошка. За його словами, це встановили слідчі після вивчення рештків ракет.

Точну кількість постраждалих Тимошко не назвав. Він сказав, що в готелі було заселено 34 номери. Але яка кількість гостей перебувала у будівлі під час теракту росіян, поки не підрахували.

Харкову також дісталося від російських безпілотників уночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що йде ліквідація наслідків ще одного теракту росіян на головній вулиці міста, а постраждали виключно цивільні об'єкти.

"Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси", – написав він, приклавши до посту фото наслідків.

Як раніше писав "Телеграф", ввечері 30 грудня терористи ударили по Харкову ракетами з території Бєлгородської області РФ. Внаслідок теракту було поранено 16 осіб, ракети пошкодили низку будівель у місті, включно із житловими будинками та готелем Kharkiv Palace.