В Харькове раздалась серия взрывов: что известно

Жителей города призвали оставаться в укрытиях

Харьков в очередной раз оказался под вражеским обстрелом. В субботу, 30 декабря, примерно в 19:00 в Харькове произошло несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, было минимум 5 взрывов.

Полиция Харьковской области также сообщила о 5 взрывах. В свою очередь в местных Telegram-каналах сообщили, что было слышно 6 взрывов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли более 6 ударов. В частности, ударили по центральной части города. По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попадания.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, в результате обстрелов в Харькове ранены 4 человека. На месте работают все профильные службы: медики, спасатели, полиция.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что Харьков обстреляли баллистическим вооружением. Предварительно были применены ракеты С-300.

Напомним, после массированного ракетного удара по Украине 29 декабря увеличилось количество жертв в трех городах. Речь идет о Киеве, Запорожье и Одессе.