Російські окупанти поскаржилися на обстріл Донецька: знищено російського "воєнкора"

Україна не заявляла, що причетна до обстрілу Донецька

Тимчасово окупований Донецьк ввечері 31 грудня обстріляли відразу ж після новорічного звернення російського диктатора Володимира Путіна. Під час обстрілу, який прийшовся на готель "Донбас Палас", було знищено російського пропагандиста, так званого "воєнкора". Але кого саме – не повідомляється.

Про обстріл повідомили російські пропагандистські ЗМІ. За їхніми заявами, загалом по Донецьку нібито випустили не менше 15 ракет з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни також опублікували низку відео з місця подій. А ватажок терористичної організації "ДНР", гауляйтер Денис Пушилін спочатку заявив про сімох поранених – але пізніше цифра зросла до 4 загиблих та 13 поранених.

У Будьонівському районі вдарили по заправці Asi, у Ворошилівському стався прильот біля будинку на вулиці 50-річчя СРСР. Уламки однієї з ракет знайшли на площі біля пам'ятника Леніну.

Російські терористи звинуватили в обстрілі Україну. Україна офіційно не підтверджувала, що вона причетна до завдання удару по місту.

Нагадаємо, що ціллю окупантів у Харкові став п’ятизірковий готель Kharkiv Palace. Вони вдарили по ньому балістичною ракетою "Іскандер". Внаслідок варварського обстрілу постраждали кілька десятків людей, у тому числі й журналісти німецького державного каналу ZDF. У момент обстрілу вони перебували у цьому готелі. Також серед постраждалих є і журналіст із Великобританії. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Кореспондент "Телеграфа", до речі, побував на місці події та показав наслідки ворожої атаки. На наданих фото та відео видно, що будівлі вибито вікна та зруйновано цілі поверхи.