Ранен позвоночник: во время атаки на Хмельнитчину пострадал ребенок
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В пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 враждебных БпЛА типа "Shahed"
В новогоднюю ночь враг снова атаковал Украину. Российские оккупанты с помощью БпЛА типа "Shahed" ударили по Хмельницкой области. Ранение получил ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого ОВА. Подробности появились в официальном телеграмм-канале.
Отмечается, что в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 враждебных БПЛА типа "Shahed".
Власти региона сообщили, что в результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Ее госпитализировали в больницу.
Также произошел пожар частного гаража, который оперативно ликвидировали.
Напомним, что российские войска в ночь с 31 декабря на 1 января выпустили рекордное количество дронов-камикадзе по Украине. По словам спикера Наталии Гуменюк, Россия выпустила около 60 "шахедов". Взрывы раздались в Николаеве, Херсонской области. Также обломки дронов стали причиной пожаров в музее Шухевича и в одном из общежитий Львова. В целом оккупанты ударили по Украине в новогоднюю ночь 90 дронами и 8 ракетами. Защитникам неба удалось сбить 87 БПЛА.
Ранее "Телеграф" сообщил, что российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате атаки погиб и ранен.