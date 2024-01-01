Ранен позвоночник: во время атаки на Хмельнитчину пострадал ребенок

В пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 враждебных БпЛА типа "Shahed"

В новогоднюю ночь враг снова атаковал Украину. Российские оккупанты с помощью БпЛА типа "Shahed" ударили по Хмельницкой области. Ранение получил ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого ОВА. Подробности появились в официальном телеграмм-канале.

Отмечается, что в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили 6 враждебных БПЛА типа "Shahed".

Власти региона сообщили, что в результате атаки ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Ее госпитализировали в больницу.

Также произошел пожар частного гаража, который оперативно ликвидировали.

Напомним, что российские войска в ночь с 31 декабря на 1 января выпустили рекордное количество дронов-камикадзе по Украине. По словам спикера Наталии Гуменюк, Россия выпустила около 60 "шахедов". Взрывы раздались в Николаеве, Херсонской области. Также обломки дронов стали причиной пожаров в музее Шухевича и в одном из общежитий Львова. В целом оккупанты ударили по Украине в новогоднюю ночь 90 дронами и 8 ракетами. Защитникам неба удалось сбить 87 БПЛА.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате атаки погиб и ранен.