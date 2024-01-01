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Поранено хребет: під час атаки на Хмельниччину постраждала дитина

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
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Удар по Україні 1.02.2023 Новина оновлена 01 січня 2024, 10:42
Удар по Україні 1.02.2023. Фото Міноборони України

В межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed"

В новорічну ніч ворог знову атакував Україну. Російські окупанти за допомогою БпЛА типу "Shahed" вдарили по Хмельницькій області. Поранення отримала дитина.

Про це повідомила прес-служба Хмельницької ОВА. Подробиці з’явились в офіційному телеграм-каналі.

Зазначається, що в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed".

Влада регіону повідомила, що внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню.

Також відбулася пожежа приватного гаража, яку оперативно ліквідували.

Нагадаємо, що російські війська в ніч із 31 грудня на 1 січня випустили рекордну кількість дронів-камікадзе по Україні. За словами спікера Наталії Гуменюк, Россія випустила близько 60 "шахедів". Вибухи пролунали в Миколаєві, Херсонській області. Також уламки дронів стали причиною пожеж у музеї Шухевича та в одному із гуртожитків Львова. Загалом окупанти вдарили по Україні в новорічну ніч 90 дронами та 8 ракетами. Захистникам неба вдалося збити 87 БПЛА.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Теги:
#ППО #Атака #Хмельниччина