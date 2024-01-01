Удар по Україні у новорічну ніч: сили ППО знищили рекордну кількість "шахедів"

Ворог "привітав" Україну

У новорічну ніч Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. З 90 ворожих "шахедів" захисники українського неба знищили 87.

"В новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Атака здійснювалася хвилями за чотирма напрямками: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Охтарськ – РФ. Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників "Shahed136/131", – повідомили у Повітряних силах України.

Крім того, росіяни чотирма зенітними керованими ракетами С-300 завдали удару Харківщині. Також вони атакували трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Протиповітряна оборона працювала у всіх регіонах України. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

"У Новорічну ніч захисникам неба вдалося знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА — 87 із 90 "Shahed-136/131", — повідомили у Повітряних силах.

Як повідомляв "Телеграф", на Львівщині у новорічну ніч росіяни атакували два історичні об’єкти. Під удар потрапив університет у Дублянах, де 100 років тому навчався Степан Бандера та музей Романа Шухевича на Білогорщі. Музей повністю знищено.