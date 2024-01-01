Російські терористи вдарили по Одесі у новорічну ніч: є жертви та поранені

Одна людина загинула, є поранені серед цивільних мешканців

Російські терористи атакували Одесу іранськими безпілотниками у новорічну ніч. Внаслідок теракту є влучання уламків у багатоповерхівки в місті, там виникли пожежі, є загиблий.

Про це повідомляє видання "Думская" у Telegram. Інформацію підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними журналістів, щонайменше одна багатоповерхівка загорілася після атаки терористів. Пожежники та екстрені служби займаються ліквідацією наслідків теракту.

За даними Кіпера, через атаку терористів одна людина загинула, є поранені серед мешканців пошкоджених будинків. Постраждало не менше п'яти будівель, в них влучили уламки знищених БПЛА.

Зараз продовжується бойова робота сил протиповітряної оборони. Екстрені служби ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, що 30 грудня терористи обстріляли Харків. Ціллю окупантів у Харкові став п’ятизірковий готель Kharkiv Palace. Вони вдарили по ньому балістичною ракетою "Іскандер". Внаслідок варварського обстрілу постраждали кілька десятків людей, у тому числі й журналісти німецького державного каналу ZDF. У момент обстрілу вони перебували у цьому готелі. Також серед постраждалих є і журналіст із Великобританії. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Кореспондент "Телеграфа", до речі, побував на місці події та показав наслідки ворожої атаки. На наданих фото та відео видно, що будівлі вибито вікна та зруйновано цілі поверхи.