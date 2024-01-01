Российские террористы ударили по Одессе в новогоднюю ночь: есть жертвы и раненые

Один человек погиб, есть раненые среди гражданских жителей

Российские террористы атаковали Одессу иранскими беспилотниками в новогоднюю ночь. В результате теракта попадание обломков в многоэтажки в городе, там возникли пожары, есть погибший.

Об этом сообщает издание "Думская" в Telegram. Информацию подтвердил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По данным журналистов, по меньшей мере, одна многоэтажка загорелась после атаки террористов. Пожарные и экстренные службы занимаются ликвидацией последствий теракта.

По данным Кипера, из-за атаки террористов один человек погиб, ранены среди жителей поврежденных домов. Пострадало не менее пяти построек, в них попали обломки уничтоженных БПЛА.

В настоящее время продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны. Экстренные службы ликвидируют последствия атаки.

Напомним, что 30 декабря террористы обстреляли Харьков. Целью оккупантов в Харькове стал пятизвездочный отель Kharkiv Palace. Они ударили по нему баллистической ракетой "Искандер". В результате варварского обстрела пострадали несколько десятков человек, в том числе и журналисты немецкого государственного канала ZDF. В момент обстрела они находились в этом отеле. Также среди пострадавших есть и журналист из Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Корреспондент "Телеграфа", кстати, побывал на месте происшествия и показал последствия вражеской атаки. На фото и видео видно, что здания выбиты окна и разрушены целые этажи.