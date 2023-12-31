Удар по готелю у Харкові: момент атаки окупантів показали на відео

Деякі автомобілі з людьми всередині потрапили прямо до епіцентру вибуху

У мережі з’явилося страшне відео атаки на Харків, яку завдали росіяни увечері 30 грудня. Прямо зараз воно шириться мережею.

Цей відеоролик був знятий відеореєстратором в одному з автомобілів мирних жителів, які в цей момент просто їхали вулицею. На ньому можна побачити, як окупанти цілеспрямовано вдарили по цивільному об’єкту міста. Деякі автомобілі з людьми всередині потрапили прямо до епіцентру вибуху. Їх накрило осколками та вибуховою хвилею.

Нагадаємо, що ціллю окупантів у Харкові став п’ятизірковий готель Kharkiv Palace. Вони вдарили по ньому балістичною ракетою "Іскандер". Внаслідок варварського обстрілу постраждали кілька десятків людей, у тому числі й журналісти німецького державного каналу ZDF. У момент обстрілу вони перебували у цьому готелі. Також серед постраждалих є і журналіст із Великобританії. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Кореспондент "Телеграфа", до речі, побував на місці події та показав наслідки ворожої атаки. На наданих фото та відео видно, що будівлі вибито вікна та зруйновано цілі поверхи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ГУР відреагували на заяви Росії та щодо обстрілу Харкова.