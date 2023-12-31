Удар по гостинице в Харькове: момент атаки оккупантов показали на видео

Некоторые автомобили с людьми внутри попали прямо в эпицентр взрыва

В сети появилось жуткое видео атаки на Харьков, которую нанесли россияне вечером 30 декабря. Прямо сейчас оно распространяется по сети.

Данный видеоролик был снят видеорегистратором в одном из автомобилей мирных жителей, которые в этот момент просто ехали по улице. На нем можно увидеть, как оккупанты целенаправленно ударили по гражданскому объекту города. Некоторые автомобили с людьми внутри попали прямо в эпицентр взрыва. Их накрыло осколками и взрывной волной.

Напомним, что целью оккупантов в Харькове стала пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace. Они ударили по ней баллистической ракетой "Искандер". В результате варварского обстрела пострадали несколько десятков человек, в том числе и журналисты немецкого государственного канала ZDF. В момент обстрела они находились в этом отеле. Также в числе пострадавших есть и журналист из Великобритании. Такую информацию сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Корреспондент "Телеграфа", к слову, побывал на месте происшествия и показал последствия вражеской атаки. На предоставленных фото и видео видно, что здании выбиты окна и разрушены целые этажи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГУР отреагировали на заявления России по обстрелу Харькова.