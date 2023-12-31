"Сами признались в преступлениях": в ГУР отреагировали на заявления России по обстрелу Харькова

В разведке обещают, что виновные будут наказаны

Комментарии российского министерства обороны относительно обстрелов Харькова являются публичным признанием в совершении военных преступлений.

Как рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире единого марафона новостей, ни один сотрудник его ведомства во время атаки не пострадал, а удар наносился по исключительно гражданскому объекту.

"Эти заявления официальных представителей государства-агрессора являются фактически публичным признанием в совершении Россией очередных военных преступлений", — сказал он.

По его словам, в результате удара была разрушена гражданская инфраструктура и ни один военный объект поражен не был и ни один сотрудник разведки не пострадал. Остальные заявления россиян Юсов назвал вражеской пропагандой и пообещал, что все причастные к атаке будут наказаны за преступления.

Напомним, 30 декабря россияне сначала ударили по Харькову ракетами, а потом запустили дроны. В результате двух серий атак пострадали 28 человек, среди которых двое детей и иностранец.

Минобороны России после этого сообщило, что это якобы было местью за обстрелы Белгорода, в которых они обвиняют ВСУ, а в обстрелянном отеле "Kharkiv Palace" мол находились бойцы ВСУ и разведчики ГУР.