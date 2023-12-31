"Самі зізналися у злочинах": у ГУР відреагували на заяви Росії щодо обстрілу Харкова

У розвідці обіцяють, що винних буде покарано

Коментарі російського міністерства оборони щодо обстрілу Харкова є публічним визнанням у скоєнні воєнних злочинів.

Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в ефірі єдиного марафону новин, жоден співробітник його відомства під час атаки не постраждав, а удар завдавав виключно цивільного об’єкту.

"Ці заяви офіційних представників держави-агресора є фактично публічним визнанням у скоєнні Росією чергових воєнних злочинів", — сказав він.

За його словами, внаслідок удару було зруйновано цивільну інфраструктуру і жоден військовий об’єкт вражений не був і жоден співробітник розвідки не постраждав. Решта заяв росіян Юсов назвав ворожою пропагандою і пообіцяв, що всі причетні до атаки будуть покарані за злочини.

Нагадаємо, 30 грудня росіяни спочатку вдарили по Харкову ракетами, а потім запустили дрони. Внаслідок двох серій атак постраждали 28 людей, серед яких двоє дітей та іноземець.

Міноборони Росії після цього повідомило, що це нібито було помстою за обстріли Білгорода, в яких вони звинувачують ЗСУ, а в обстріляному готелі "Kharkiv Palace" мовляв знаходилися бійці ЗСУ та розвідники ГУР.