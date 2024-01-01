У день народження Бандери окупанти атакували Львівщину: деталі та фото

Ворог продовжує терор мирних українців

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами": вже під ранок у Львові уламки ворожого безпілотника влучили у цивільний об’єкт, також спалахнув дах гуртожитку у Львівській області та пожежа у музеї головного командира УПА Романа Шухевича.

"Білогорща. Пожежа в музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС". — повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький, додавши, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Незабаром він написав, що також зафіксували падіння уламків "шахеду" у Дублянах. Зайнявся дах гуртожитку, на місці працювали пожежники.

Мер Львова Андрій Садовий о 5.47 повідомив про вибухи у Львові. Уламки безпілотника потрапили у цивільний об’єкт, на місці працювали пожежники. Пізніше він уточнив, що у Дублянах, на щастя, обійшлося без жертв, пожежа вже загашена.

Постраждалий гуртожиток у Дублянах

"У день народження Степана Бандери м**кали повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі", — повідомив він, додавши фото.

З вогнем боролися пожежники

Росіяни не дають Шухевичу спокою і після смерті

Музей Шухевича – це музей меморіального типу, який знаходиться у будинку, де він загинув. Там була остання штаб-квартира головного командира УПА. На першому поверсі будинку було п’ять тематичних залів. Другий поверх відтворював побут Головного командира УПА на цій підпільній квартирі. Важливим історичним об’єктом також є схованка, розташована при вході на горище. Це перегородка, що відділяла горище від кімнати подвійною стіною дощатої. Саме цим входом користувався Роман Шухевич, коли вступив у останній бій із підрозділами МДБ 5 березня 1950 року.

Як повідомляв "Телеграф", у новорічну ніч росіяни атакували безпілотниками Одесу. Уламки влучили у багатоповерхівки у місті, там виникли пожежі, є загиблий.