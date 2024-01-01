В день рождения Бандеры оккупанты атаковали Львовщину: детали и фото

Враг продолжает террор мирных украинцев

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами": уже под утро во Львове обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект, также вспыхнула крыша общежития во Львовской области и вспыхнул пожар в музее главного командира УПА Романа Шухевича.

"Белогорща. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС", — сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, добавив, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вскоре он написал, что также зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах. Загорелась крыша общежития, на месте работали пожарные.

Мер Львова Андрей Садовый в 5:47 сообщил о взрывах во Львове. Обломки беспилотника попали в гражданский объект, на месте работали пожарные. Позже он уточнил, что в Дублянах, к счастью, обошлось без жертв, пожар уже потушен.

Пострадавшее общежитие в Дублянах

"В день рождения Степана Бандеры м**кали полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще", — сообщил он, добавив фото.

С огнем боролись пожарные

Россияне не дают Шухевичу покоя и после смерти

Музей Шухевича — это музей мемориального типа, который находится в доме, где он погиб. Там была последняя штаб-квартира главного командира УПА. На первом этаже дома было пять тематических залов. Второй этаж воспроизводил быт Главного командира УПА на этой подпольной квартире. Важным историческим объектом также является тайник, расположенный при входе на чердак. Это перегородка, отделявшая чердак от комнаты двойной дощатой стеной. Именно этим входом пользовался Роман Шухевич, когда вступил в последний бой с подразделениями МГБ 5 марта 1950 года.

Как сообщал "Телеграф", в новогоднюю ночь россияне атаковали беспилотниками Одессу. Обломки попали в многоэтажки в городе, там возникли пожары, есть погибший.