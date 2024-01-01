По всей Украине объявлена воздушная тревога: существует ракетная опасность

Всех жителей страны призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги

В понедельник, 1 января, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины. Информация опубликована в официальном Telegram-канале.

Следует отметить, что этот летательный аппарат является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Украинцев предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения для восточных областей.

Всех жители страны призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

По состоянию на 11:39 пусков не зафиксировано.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, поскольку они двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая превышает скорость звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Более подробно о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбивная" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Из 90 вражеских "шахедов" защитники украинского неба уничтожили 87 человек.