Россияне уничтожили музей Шухевича и ударили по альма-матер Бандеры (фото и видео)

Около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны перенесли в другое место

В новогоднюю ночь, в день рождения одного из самых выдающихся лидеров украинского националистического движения XX века Степана Бандеры, россияне атаковали два исторических объекта во Львовской области. Под удар попали университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Бандера и музей Романа Шухевича на Белогорще.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, Львовщина была атакована четырьмя беспилотниками. Все они были уничтожены в небе, но при падении обломков пострадали исторические памятки.

"В результате попадания обломков БПЛА возник пожар в музее генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на улице Белогорща во Львове. Травмированных и погибших нет. Здание полностью разрушено. Утрачены мемориальные вещи Романа Шухевича: стол, кресла, фотель, фортепиано, а также бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского и скульптура Степана Бандеры авторства Ярослава Троцкая. Остальные около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны перенесли в другое место. Сейчас они находятся в безопасности. Ущерб – 2 миллиона 258 тысяч гривен. Это только стоимость здания. Ущерб из-за утраченного имущества еще подсчитывают", — рассказал детали чиновник.

Также он сообщил о состоянии задания факультета землеустройства и туризма Львовского национального университета Природопользования в Дублянах, где учился Бандера. В нем разрушены крыша на площади 600 кв.м и перекрытия на площади 120 кв.м, уничтожены 5 окон.

Как сообщал "Телеграф", во время ночной атаки дронами-камикадзе в Одесскую область были ликвидированы все вражеские цели — 12 БПЛА. Однако обломки уничтоженных "Шахедов" падали на гражданские объекты и дома, есть погибший, среди раненых — ребенок.