Є загиблий, серед поранених — дитина: як Одеса пережила нічну атаку дронів (фото, відео)

Травмовані перебувають у лікарні

Під час нічної атаки дронами-камікадзе на Одещину було ліквідовано всі ворожі цілі — 12 БПЛА. Проте уламки знищених "Шахедів" падали на цивільні обʼєкти та будинки.

Унаслідок підступних дій ворога є загиблі та постраждалі. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що основною точкою, куди цілили росіяни, був обласний центр — місто Одеса. Успішна робота наших сил протиповітряної оборони нівелювала їхні зусилля. Проте не обійшлось без руйнувань та жертв серед мирного населення.

"Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток", — йдеться у повідомленні.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. А поранено було 37-річну жінку та 17-річного юнака.

"Постраждалі отримали численні рани, у стані середньої тяжкості знаходяться в одному з медичних закладів, де отримують всю необхідну допомогу", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що російські ударні безпілотники навіть у підбитому стані можуть летіти ще кілька кілометрів, тому вони й долітають до Києва, або Львова. Саме через це підбитий над Києвом російський БПЛА влучив у жилий будинок.