На одному із напрямків окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: свіжі карти боїв

За останню добу було 80 бойових зіткнень на фронті

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, а на Херсонському загарбники не залишають спроб вибити наші підрозділи із позицій. При цьому українські захисники завдають великих втрат ворогу і дають їм гідну відсіч.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу. Зазначається, що лише за останню добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

На лиманському напрямі тим часом було відбито 11 атак загарбників. Це сталося у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили за добу 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогові значні втрати. Так, Сили оборони за минулу добу відбили 13 атак 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області", — пишуть у ГШ.

На Мар’їнському напрямі відбито 7 атак. Військові продовжують стримувати ворога у районах Новомихайлівки та Перемоги Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника. Це відбувалося в районі Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку воїни продовжують розширювати плацдарм. Ворог тим часом зазнає великих втрат, але навіть попри це не залишає спроб вибити підрозділи із позицій. Загалом за добу там було скоєно 14 невдалих штурмових дій з боку ворога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про ситуацію з Мар’їнкою та про становище українських військових там.