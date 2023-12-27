На одном из направлений оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ: свежие карты боев

За последние сутки было 80 боевых столкновений на фронте

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, а на Херсонском захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. При этом украинские защитники наносят большие потери врагу и дают им достойный отпор.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба. Отмечается, что только за последние сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск", — говорится в сообщении.

На Лиманском направлении тем временем было отражено 11 атак захватчиков. Это произошло в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили за сутки 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области", — пишут в ГШ.

На Марьинском направлении было отбито 7 атак. Военные продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника. Это происходило в районе Работиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении воины продолжают расширять плацдарм. Враг тем временем несет большие потери, но даже несмотря на это не оставляет попыток выбить подразделения с занимаемых позиций. В целом за сутки там было совершено 14 безуспешных штурмовых действий со стороны врага.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о ситуации с Марьинкой и о положении украинских военных там.