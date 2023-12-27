В Одесі після вибухів виникла пожежа: що відомо (оновлено)

Вночі місто кошмарили "Шахеди"

На Одещині у ніч проти середи, 27 грудня, виникла пожежа у приватному домогосподарстві. Свідки події пишуть, що її причиною став приліт ворожої цілі.

Про це інформують місцеві телеграм-канали. Також з місця події мережею ширяться кадри вогню, який охоплює будівлю.

Зазначається, що влучання було два та є постраждалі внаслідок ворожої атаки. Проте офіційного підтвердження інформації ще не було.

Вибухи пролунали за ледве після опівночі, о 00:03. За декілька хвилин, о 23:46, до них моніторингові чати писали про фіксацію руху декількох груп дронів-камікадзе у напрямку Одеси.

При цьому також повідомлялось про роботу протиповітряної оборони по ворожим цілям. "Шахеди" було випущено з Чорного моря, як пишуть моніторингові канали. Цю інформацію також на ранок підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ, зауваживши, що цілі вилетіли з Балаклави – окупований Крим, Приморськ-Ахтарську – Краснодарський край Росії.

У ПС ЗСУ додали, що ворог запустив 46 "Шахедів", з яких 32 було знищено. ППО успішно працювала і над Одещиною. Атакували окупанти хвилями в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня.

Зауважимо, 00:18 зʼявились повідомлення про вже другу групу ударних БПЛА. А незадовго після цього також почали повідомляти про роботу наших сил ППО у чатах Одеси.

Раніше "Телеграф" писав, що увечері вівторка, 26 грудня, окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, через що загинув щонайменше один поліцейський і ще кілька людей зазнали поранень. Тим часом у мережі з’явилося перше відео після прильоту.