Росіяни вдарили по вокзалу у Херсоні: з’явилося перше відео після прильотів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 747
Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені
Увечері вівторка, 26 грудня, окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, через що загинув щонайменше один поліцейський і ще кілька людей зазнали поранень. Тим часом у мережі з’явилося перше відео після прильоту.
Оприлюднив його голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму telegram-каналі. На відео, як він зазначив, видно перші хвилини після російських ударів по місту.
"Тут очікували на відправлення евакуаційного потягу більш ніж сотня людей. І їх підступно атакували росіяни", — повідомив він.
Глава Херсонської ОВА розповів, що внаслідок обстрілу загинув поліцейський, а двоє його колег отримали поранення. Крім того, двоє цивільних отримали осколкові поранення, ймовірно, йдеться про співробітників "Укрзалізниці", про яких раніше повідомили в компанії.
Як повідомлялося раніше, під час обстрілу на вокзалі перебували понад сотня людей, які чекали на евакуацію до Миколаєва. Згідно з повідомленням голови МВС Ігоря Клименка, правоохоронцям вдалося оперативно відвести 140 осіб у безпечне місце, перш ніж росіяни завдали удару по потягу.
Як повідомлялося раніше, у ніч на 24 грудня росіяни обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули 87-річний чоловік та його дружина. Ще один чоловік отримав поранення.