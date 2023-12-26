Росіяни вдарили по вокзалу у Херсоні: з’явилося перше відео після прильотів

Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені

Увечері вівторка, 26 грудня, окупанти обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, через що загинув щонайменше один поліцейський і ще кілька людей зазнали поранень. Тим часом у мережі з’явилося перше відео після прильоту.

Оприлюднив його голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму telegram-каналі. На відео, як він зазначив, видно перші хвилини після російських ударів по місту.

"Тут очікували на відправлення евакуаційного потягу більш ніж сотня людей. І їх підступно атакували росіяни", — повідомив він.

Глава Херсонської ОВА розповів, що внаслідок обстрілу загинув поліцейський, а двоє його колег отримали поранення. Крім того, двоє цивільних отримали осколкові поранення, ймовірно, йдеться про співробітників "Укрзалізниці", про яких раніше повідомили в компанії.

Як повідомлялося раніше, під час обстрілу на вокзалі перебували понад сотня людей, які чекали на евакуацію до Миколаєва. Згідно з повідомленням голови МВС Ігоря Клименка, правоохоронцям вдалося оперативно відвести 140 осіб у безпечне місце, перш ніж росіяни завдали удару по потягу.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 24 грудня росіяни обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули 87-річний чоловік та його дружина. Ще один чоловік отримав поранення.