Россияне ударили по вокзалу в Херсоне: появилось первое видео после прилетов

В результате обстрела есть погибшие и раненые

Вечером вторника, 26 декабря, оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, из-за чего погиб по меньшей мере один полицейский и еще несколько человек получили ранения. Тем временем в сети появилось первое видео после прилета.

Обнародовал его глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем telegram-канале. На видео, как он отметил, видно первые минуты после российских ударов по городу.

"Здесь ожидали отправления эвакуационного поезда более сотни человек. И их коварно атаковали россияне", — сообщил он.

Глава Херсонской ОВА рассказал, что в результате обстрела погиб полицейский, а двое его коллег получили ранения. Помимо того двое гражданских получили осколочные ранения, по всей видимости речь идет о сотрудниках "Укрзализныци", о которых ранее сообщили в компании.

Как сообщалось ранее, во время обстрела на вокзале находились более сотни человек, которые ждали эвакуации в Николаев. Согласно сообщению главы МВД Игоря Клименко, правоохранителям удалось оперативно отвести 140 человек в безопасное место, прежде чем россияне нанесли удар по железнодорожному составу.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 декабря россияне обстреляли центр Херсона, вследствие чего погибли 87-летний мужчина и его жена. Еще один мужчина получил ранение.